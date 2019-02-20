Kısmi iyileşmeye rağmen ekonomide kırılganlık yaratan nedenlerin devam ettiğini anlatan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Reel sektörün finansman sorunu çözülmezse sorun bankacılık ve finans sektörüne sıçrar, derin sorunlar böyle çıkar" dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, kısa vadeli çözümler yerine kalıcı adımlar atılması gerektiğini, ekonomide kırılganlık yaratan nedenlerin tedavi edilmemesi durumunda sorunların tekrarlayacağını söyledi.

"Gıda fiyatlarındaki son aşırı yükselişe karşı bazı önlemler alınıyor fakat sorunun yapısal boyutunu çözmeye yönelik bir irade görmüyoruz" diyen Özilhan, "Alınan önlemler fiyatları belirli bir süre aşağı çekecektir fakat tarım üretiminde sorun devam ettiği sürece fiyatlar artış trendine tekrar geçecektir" ifadesini kullandı.

© REUTERS / Brendan McDermid Standard & Poor’s: Türk lirasında dengelenme var ancak ekonomi daralacak

Özilhan, üretim ve satışların düştüğünü belirtti. Yeni istihdam yaratılamadığına, işsizliğin arttığına dikkati çeken Özilhan, "Kısmi iyileşmeye rağmen ekonomide kırılganlık yaratan nedenler devam ediyor. Geçen Ağustos'ta çıkan yangının ateşi düştü, faiz, kur, enflasyon zirvelerden aşağı indi ancak kırılganlıkların sebepleri tedavi edilmezse aynı arazların tekrar görülmesi kaçınılmazdır" diye konuştu.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Özilhan'ın konuşmasının devamında şunlar öne çıktı:

— Hükümet ekonomik zorluklarla mücadele için paket üzerine paket açıyor; oysa yapısal sorunlar kısa vadeli adımlarla çözülemez.

— Hal denetimleri, KDV indirimleri ve futbol kulüp borçlarının yapılandırılması gibi alınan önlemlerin ortak hedefi kısa sürede sonuç almak.

— Reel sektörün finansman sorunu çözülmezse sorun bankacılık ve finans sektörüne sıçrar, derin sorunlar böyle çıkar.

— Kredi yeniden yapılandırmaları ve sektörlere yayılan konkordato ciddi sorunların tezahürleri; yapısal önlem alınmadan yapılanlar sorunların derinleşerek tekrarlanmasına yol açar.