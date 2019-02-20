Yıldız Holding, Godiva'nın 4 ülkedeki hakları ve Belçika fabrikasını sattı

Yıldız Holding, Godiva'nın, 4 ülkedeki operasyon ve Belçika'daki fabrikasını MBK Partners'a satmak için bir anlaşma yaptı.
Godiva paketli ürünler, e-ticaret, duty free noktaları (Japonya ve Güney Kore) ve bu ülkelerdeki 300'den fazla perakende mağazası da satış anlaşmasının kapsamında yer alıyor.
Yıldız Holding, Godiva'nın bu 4 ülke dışındaki tüm coğrafyalarda yer alan 100'den fazla pazardaki operasyonlarının ve dünyadaki Godiva markasının tüm haklarının sahibi olmaya ve markayı yönetmeye devam edecek.
SATIŞIN 2019 ORTASINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR
Bugün gerçekleştirilen anlaşma her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı.
FİKRİ MÜLKİYET HAKKI YILDIZ HOLDİNG'TE
Godiva'nın her türlü marka hakkını elinde bulunduran Yıldız Holding, 100'ü aşkın ülkede sahibi olduğu operasyonlarını kendisi sürdürecek. Yapılan satış anlaşmasıyla Yıldız Holding, Godiva'nın global pazarlardaki fikri mülkiyet hakkına sahip olmaya devam edecek, anlaşma kapsamındaki ülkelerde sadece bu fikri mülkiyet hakkının süresiz kullanım iznini de MBK Partners'a verecek.
Yıldız Holding, Godiva'yı tüm dünyada yönetecek ve Belçika dahil 100'ü aşkın ülkede sahibi olduğu operasyonlarını kendisi sürdürecek. Yıldız Holding, satış anlaşması kapsamında yer alan Belçika'daki üretim tesisinin yanı sıra holdingin sahibi olduğu Reading ABD'deki ve İstanbul'daki üretim tesislerinden ürün almayı da sürdürecek.
MURAT ÜLKER: GODİVA MARKASININ SAHİBİ YILDIZ HOLDİNG
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 2008'de Godiva'yı satın almalarından bu yana global cirosunu ve mağaza sayısını neredeyse 2'ye katladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
‘TEKLİF SÜRECİNDE KAYDA DEĞER BİR İLGİ GÖRDÜK'
"Teklif sürecinde son tura aktif olarak katılan birçok saygın yatırımcıdan kayda değer bir ilgi gördük. Godiva, satın aldığımızdan bugüne kadar çok değer verdiğimiz bir marka ve yatırımcılar için önemli bir fırsatı temsil ediyor. Satıştan elde edilen gelir, Godiva'nın yeni ürün kategorilerine girmesi, dağıtımın tüm kanallarda arttırılması, yeni coğrafyalara açılması gibi global büyüme alanlarında hızlı ve etkili yatırım yapabilmesi için finansal esneklik sağlayacak."
Bu arada satış sürecinde Yıldız Holding ve Godiva'ya, Morgan Stanley Finansal danışmanlık alanında, Baker McKenzie ise hukuk danışmanlığı konusunda münhasır hizmet verdi.
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