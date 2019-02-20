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16:45 20 Şubat 2019
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    Godiva

    Yıldız Holding, Godiva'nın 4 ülkedeki hakları ve Belçika fabrikasını sattı

    © AA / Yıldız Holding
    Ekonomi
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    Yıldız Holding Godiva'nın Belçika fabrikası, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'daki perakende ve dağıtım operasyonları ayrıca Yeni Zelanda'da pazar geliştirme haklarını MBK Partners'a sattı.

    Yıldız Holding, Godiva'nın, 4 ülkedeki operasyon ve Belçika'daki fabrikasını MBK Partners'a satmak için bir anlaşma yaptı.

    Murat Ülker
    © AA /
    Yıldız Holding’ten New York Times'ın haberine tekzip
    Yapılan anlaşmaya göre, MBK Partners, Godiva'nın faaliyet gösterdiği 100'den fazla pazarın içerisinden Japonya, Güney Kore, Avustralya'daki perakende ve dağıtım operasyonlarını alırken, Yeni Zelanda'da da pazar geliştirme hakkını elinde bulunduracak.

    Godiva paketli ürünler, e-ticaret, duty free noktaları (Japonya ve Güney Kore) ve bu ülkelerdeki 300'den fazla perakende mağazası da satış anlaşmasının kapsamında yer alıyor.

    Yıldız Holding, Godiva'nın bu 4 ülke dışındaki tüm coğrafyalarda yer alan 100'den fazla pazardaki operasyonlarının ve dünyadaki Godiva markasının tüm haklarının sahibi olmaya ve markayı yönetmeye devam edecek.

    SATIŞIN 2019 ORTASINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

    Bugün gerçekleştirilen anlaşma her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı.

    Murat Ülker
    © AA /
    Türkiye'den göçü inceleyen New York Times, Yıldız Holding'i örnek gösterdi: Ülker hisseleri Türk mahkemelerinin ulaşamayacağı bir yere taşındı
    Bu işlemin Belçika çalışan temsilcileriyle standart devir görüşmelerinin tamamlanması ve Rekabet Kurulu'nun bekleme süresinin dolması da dahil olmak üzere, yasal şartların sağlanması sonrasında, 2019 yılı ortasında tamamlanması planlanıyor.

    FİKRİ MÜLKİYET HAKKI YILDIZ HOLDİNG'TE

    Godiva'nın her türlü marka hakkını elinde bulunduran Yıldız Holding, 100'ü aşkın ülkede sahibi olduğu operasyonlarını kendisi sürdürecek. Yapılan satış anlaşmasıyla Yıldız Holding, Godiva'nın global pazarlardaki fikri mülkiyet hakkına sahip olmaya devam edecek, anlaşma kapsamındaki ülkelerde sadece bu fikri mülkiyet hakkının süresiz kullanım iznini de MBK Partners'a verecek.

    Yıldız Holding, Godiva'yı tüm dünyada yönetecek ve Belçika dahil 100'ü aşkın ülkede sahibi olduğu operasyonlarını kendisi sürdürecek. Yıldız Holding, satış anlaşması kapsamında yer alan Belçika'daki üretim tesisinin yanı sıra holdingin sahibi olduğu Reading ABD'deki ve İstanbul'daki üretim tesislerinden ürün almayı da sürdürecek.

    MURAT ÜLKER: GODİVA MARKASININ SAHİBİ YILDIZ HOLDİNG

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 2008'de Godiva'yı satın almalarından bu yana global cirosunu ve mağaza sayısını neredeyse 2'ye katladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

    Murat Ülker
    © AA /
    Reuters: Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya kısmını satacak
    "Godiva'nın gösterdiği performanstan ve markanın hala çok yüksek büyüme potansiyeli olduğunu görmekten son derece memnunuz. Gelecekteki potansiyelini görerek sağlıklı ve güçlü bir büyüme için gereken nakit akışını sağlamaya yönelik alternatifler tespit etmek üzere Godiva üst yönetimiyle stratejik bir çalışma yaptık. Sağlıklı ve güçlü bir büyüme için çok önemli bir karar aldık. Bu anlaşma portföyümüzdeki yüksek potansiyele sahip diğer bölgelerin hızlı büyüyebilmesi için ideal bir çözüm oldu. Godiva markasının tüm global pazarlarda fikri mülkiyet hakkı şirketimize aittir. Yani sahibi Yıldız Holding'dir, bunda bir değişiklik yok."

    ‘TEKLİF SÜRECİNDE KAYDA DEĞER BİR İLGİ GÖRDÜK'

    Murat Ülker
    © AA /
    Yıldız Holding bankalarla anlaştı, 5.5 milyar dolarlık borç yeniden yapılandırıldı
    Yıldız Holding Küresel Strateji, Satın Alma, Birleşme ve Dönüşüm Başkanı Nurtaç Afridi, satış süreciyle ilgili olarak şunları kaydetti:

    "Teklif sürecinde son tura aktif olarak katılan birçok saygın yatırımcıdan kayda değer bir ilgi gördük. Godiva, satın aldığımızdan bugüne kadar çok değer verdiğimiz bir marka ve yatırımcılar için önemli bir fırsatı temsil ediyor. Satıştan elde edilen gelir, Godiva'nın yeni ürün kategorilerine girmesi, dağıtımın tüm kanallarda arttırılması, yeni coğrafyalara açılması gibi global büyüme alanlarında hızlı ve etkili yatırım yapabilmesi için finansal esneklik sağlayacak."

    Bu arada satış sürecinde Yıldız Holding ve Godiva'ya, Morgan Stanley Finansal danışmanlık alanında, Baker McKenzie ise hukuk danışmanlığı konusunda münhasır hizmet verdi.

    Etiketler:
    perakende, mağaza, e-ticaret, duty free, Baker McKenzi, MBK Partners, Godiva, Yıldız Holding, Nurtaç Afridi, Murat Ülker, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Kore, Japonya, Belçika
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