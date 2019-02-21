Albayrak'tan KDV iadesi açıklaması: Söz verdik, hayata geçirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

KDV iadelerine ilişkin Resmi Gazete kararı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da konuyu açıklayıcı bir grafikle Twitter'da paylaştı.

"Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun" diyen Albayrak, Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerden kaynaklı KDV iade taleplerinin hızla sonuçlandırılacağını belirtti.

Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/F9Vki8IVv6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 21 февраля 2019 г.

​Albayrak, yeni sistemle, iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde mükellefe iade edileceğini kaydetti.