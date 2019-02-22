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08:02 22 Şubat 2019
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    İzmir tramvay, metro

    'Ulaştırma Bakanlığı metro için İstanbul'a 3.2 milyar TL, İzmir'e ise 30 bin TL ayırdı'

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu yıl kaynaklarının çoğunu metro yapımı için kullanacağı ifade edildi. İddiaya göre 2019’da İstanbul metrolarına 3.2 milyar, Ankara’ya 1 milyar TL gönderecek. İzmir’e ise 30 bin TL ayrıldı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bu yıl kaynaklarının çoğunu metro yapımı için kullanacağı ifade edildi.

    Sözcü'de Erdoğan Süzer'in imzasıyla yayımlanan haberde "Bütçe kaynaklarını Ankara ve İstanbul'daki metroların yapımına akıtan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İzmir'e metrolar için kuruş bile göndermediği ortaya çıktı. Bakanlık, bugüne kadar 9 milyar lira para harcadığı İstanbul ve Ankara'daki metrolara bu yıl da 4.3 milyar lira daha kaynak gönderecek. İzmir'e ise sadece 30 bin lira ayrıldı" dendi.

    İstanbul metrosu, metro
    © AA /
    İstanbul için iki metro hattının imar planları onaylandı
    "2019 yılı yatırım programına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yapması gereken metro inşaatlarına bugüne kadar bütçeden 6 milyar 573 milyon 467 bin lira para harcandı. Toplam büyüklüğü 7 milyar 874 milyon lira olan bu metro inşaatlarına bu yıl içinde de 1 milyar 61 milyon lira daha harcanacak ve böylece toplam harcama 7 milyar 635 milyon liraya ulaşacak" ifadesi kullanılan haber, şöyle devam etti:

    "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yapması gereken metro inşaatlarına da bugüne kadar ülke bütçesinden 2 milyar 461 milyon lira harcandı.

    İstanbul metrolarına bu yıl ise tam 3 milyar 259 milyon 521 bin lira daha harcanacak ve böylece toplam tutar 5 milyar 721 milyon liraya ulaşacak.

    'ASLAN PAYI HAVALİMANINA'

    İzmir tramvay, metro
    © Fotoğraf : DHA
    Sendika ile İzmir Metro A.Ş. arasında anlaşma sağlandı
    İstanbul'a ayrılan 3.2 milyar liralık kaynağın 2 milyar 776 milyon lirası İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantıları için kullanılacak. Bu kapsamda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatına 2 milyar 275 milyon lira, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro inşaatına 460 milyon lira harcama yapılacak.

    Geri kalan 41 milyon lira da müşavirlik hizmetlerine gidecek. Toplam 13.9 milyar liraya mal olması beklenen havalimanı raylı sistemleri için ise bugüne kadar 1 milyar 954 milyon lira harcandı.

    AKP'nin seçim dönemlerinde büyük yatırımlar vadettiği İzmir ise ülkenin İstanbul ve Ankara'dan sonra en büyük üçüncü büyük ili olmasına rağmen, metro yatırımlarına bütçeden kuruş alamadı. İzmir'in 2.3 milyar liralık Halkapınar-Otogar raylı sistem bağlantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırımları arasına alınmasına rağmen bugüne kadar projeye para gönderilmedi. Bu yılın bütçesine ise 2.3 milyar liralık proje için sadece 30 bin liralık ödenek konuldu."

    Etiketler:
    kaynak, para, dolar, TL, metro, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Erdoğan Süzer, İstanbul, İzmir, Türkiye, Ankara
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