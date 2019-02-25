Yeni kömür sahaları özel sektöre açılacak

Enerji Bakanı Dönmez, yurt içi enerji kaynağı arzını artırmak amacıyla yeni taş kömürü ruhsat alanlarını özel sektöre açmayı planladıklarını söyledi.
Reuters'ın haberine göre, taş kömürü rezervinin 1.5 milyar ton, üretimin ise yılda 1 ile 1.5 milyon ton arasında olduğunu ifade eden Dönmez, üretimin artması gerektiğini belirtti.
'DOALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK'
Dönmez, yenilenebilir enerji alanında YEKA ihalelerinin devam edeceğini belirterek, "Bazen kapasiteleri küçültebiliriz ama ihalelere devam edeceğiz" diye konuştu.
Dönmez ayrıca, köylerde hayvancılık atıklarından mikro ölçekte enerji üretecek biyogaz reaktörü geliştirmek üzere Temsa ve üniversitelerin araştırma geliştirmesi projesi yürüttüğünü, reaktörlerin uygun kapasiteyi yakalaması halinde kırsal kesimde hanelerin ısınma ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.
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