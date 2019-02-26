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09:35 26 Şubat 2019
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    Arda Ermut

    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut: Honda enteresan bir vaka, temaslarımız sürüyor

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    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye'de Civic Sedan üretimine 2021'de son vereceğini duyuran Honda ile temasların devam ettiğini söyledi. Ermut "Burada halihazırda oluşmuş olan üretim kapasitesinin yararlı şekilde farklı bir alanda kullanılması önemli" dedi

    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, yeniden yapılanma kapsamında Türkiye'de Civic Sedan üretimine 2021'de son vereceğini duyuran Honda ile temasların devam ettiğini söyledi. Ermut ve SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, ekonomi gazetecileri ile bir araya geldiği toplantının ardından soruları yanıtladı.

    Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre Ermut, Honda'nın Civic Sedan üretimini durduracağı Gebze'deki fabrikasında, sağlanacak cazip teşviklerle, hibrit ve elektrikli otomobil üretilebileceği beklentisiyle ilgili soru üzerine "Honda enteresan bir vaka" dedi. Şirketin kısa süre önce kapasite artışına gittiğini hatırlatan Ermut Honda'nın kendilerine 'Şu sebepten dolayı gitmek üzereyiz, bize destek olun' gibi bir talebi olmadığını belirtti.

    Honda
    CC0
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    Temaslarının devam ettiğini aktaran Ermut "Anladığımız kadarıyla global ve bölgesel stratejileriyle ilgili yeniden yapılandırma var. Burada halihazırda oluşmuş olan üretim kapasitesinin yararlı şekilde farklı bir alanda kullanılması önemli. Bunun için yakın dönemde önümüzdeki ay içerisinde Japonya'ya ziyaretimiz de olacak" dedi. Ermut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yıl iki Japonya ziyareti yapacağını aktardı.

    'OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YENİ OYUNCU GELEBİLİR'

    Yeni otomotiv projeleriyle ilgili çalışmalarının da devam ettiğini belirter Ermut "Biz bu alanın çok canlı bir alan olduğunu düşünüyoruz. Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak ama yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir" diye konuştu.

    'YATIRIMLAR GİDİYOR GİBİ BİR ALGIYI DESTEKLEYECEK VERİ YOK'

    Son dönemde "Türkiye'den yatırımlar gidiyor' gibi bir algıyı yaratılmaya çalışıldığını belirten Ermut, rakamların bu iddiaları desteklemediğini belirtti. Global üretim modellerinde bir şirketin ayrılmasının ve başka bir şirketin ülkeye gelmesinin olağan ve görülen şeyler olduğunu vurgulayan Ermut "Mesela Japonya'da yurt dışına giden yatırımların yurt içine gelen yatırımlara yüzdesi, yüzde bin 248. Almanya'da yüzde 214, Güney Kore'de yüzde 202, Malezya'da yüzde 122. Bunlar gelişmiş ülkeler. Diğer ülkelerden de örnek vermek gerekirse Hindistan'da bu oran yüzde 35, Polonya'da yüzde 22 ve bu Türkiye'de yüzde 20 seviyesinde. Dolayısıyla şu rakamlardan 'Türkiye'den yurt dışına yatırım kaçıyor' demeyi biz açıkçası çok iyi niyetli bulmuyoruz" diye konuştu.

    'JAGUAR LAND ROVER'İ SLOVAKYA'YA KAPTIRDIK'

    Honda
    CC0
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    Arnavutluk ve Karadağ gibi ülkelerin de doğrudan yabancı yatırım çekmek için Türkiye'ye benzer adımlar attığının, inovatif destekler sağladığının hatırlatılması üzerine Ermut, İngiliz lüks otomobil şirketi Jaguar Land Rover'in (JLR) Slovakya'yı seçmesini örnek verdi. Slovakya hükümetinin, fabrikanın ülkede kurulması için yaklaşık 130 milyon Euro teşvik verdiğini belirten Ermut, Slovakya'nın Jaguar Land Rover'in yatırımı için toplam 800 milyon Euro'luk paket sağladığını aktardı. "Jaguar Land Rover'i Slovakya'ya kaptırdık" diyen Ermut, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yabancı yatırımlardaki karar alma mekanizmasını daha da hızlandıracağını belirtti.

    'BÜROKRASİNİN KAFASININ DEĞİŞMESİ İÇİN BAZI ÖNLEMLER GEREKİYOR'

    Arda Ermut, FETÖ nedeniyle devlet içindeki güvenin zedelendiğini, bürokratların inisiyatif almaktan çekinmeye başladığını kaydeden Ermut "Bütün kararı tamamen siyasi iradeden bekliyorlar. Bu da zincirleme, Cumhurbaşkanlığına kadar çıkan ağır bir bürokratik yüke dönüşüyor" dedi. Yeni sistemde bunun tersinin amaçlandığını belirten Ermut "Bunun gün geçtikçe etkilerini göreceğiz ama bürokrasinin kafasının değişmesi anlamında onları da rahatlatacak bazı önlemlerin alınması gerekecek. Bunların hemen rakamlara yansıması biraz zaman alacak" diye konuşytu.

    'GLOBAL ŞİRKETLER YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINI TEKRAR TÜRKİYE'DE YAPMAYA BAŞLADI'

    Honda
    CC0
    'Honda, İngiltere'deki üretim tesisini kapatacak'
    Yabancı yatırımları etkileyen en önemli konulardan birinin yatırım yapılan ülkedeki güvenlik algısı olduğuna işaret eden Ermut, global şirketlerin yönetim kurulu toplantılarını tekrar Türkiye'de yapmaya başladığını dile getirdi. Yatırımcıların son dönemde güvenlikten çok kurdaki dalgalanma, yatırım maliyetleri ve faiz oranlarıyla ilgili sorular sorduğunu kaydeden Ermut "Türkiye'nin yap-işlet-devret modeliyle ilgili stratejisi ne olacak' sorusu yöneltiliyor" dedi. Yatırımcıların zaman zaman bölgedeki gelişmelere yönelik de sorular yönelttiğini dile getiren Ermut "Türkiye'ye gelen yatırımcılar aynı zamanda Türkiye'nin etrafındaki pazarlar için de gelmesi sebebiyle bu bizim açımızdan önemli" diye konuştu.

    'GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDA ARTIŞ VAR'

    Türkiye'nin, geçen yıl yüzde 14 artışla 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, küresel ekonomide artan riskler ve korumacı politikalar nedeniyle global doğrudan yatırımların tüm dünyada yüzde 19 azaldığına dikkat çekti.

    Global ekonomide belirsizliğin ne kadar süreceğini tahmin etmenin zor olduğunu, ülkelerin yaptıkları doğrudan yatırımlardan aldıkları payı arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

    Belirsizlikle birlikte, bazı değişik yatırım kalemlerinde azalmalar olabileceğini ifade eden Ermut, "Bizim de onu tazmin edecek diğer yatırım alanlarına adımlar atmamız lazım. 2018'de gayrimenkul yatırımlarında bir artış var. 2017 yılına göre yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde artış gördük" dedi. Ermut, dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1.5'ini almak istediklerini, öncelikle 18 milyar dolara sonrasında da 20-25 milyar dolar bandına ulaşılmak istendiğini söyledi.

    Etiketler:
    otomotiv, yatırım, temas, vaka, Honda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Selim Arda Ermut, Japonya, Türkiye
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