Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ermut: Honda enteresan bir vaka, temaslarımız sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, yeniden yapılanma kapsamında Türkiye'de Civic Sedan üretimine 2021'de son vereceğini duyuran Honda ile temasların devam ettiğini söyledi. Ermut ve SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, ekonomi gazetecileri ile bir araya geldiği toplantının ardından soruları yanıtladı.
Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre Ermut, Honda'nın Civic Sedan üretimini durduracağı Gebze'deki fabrikasında, sağlanacak cazip teşviklerle, hibrit ve elektrikli otomobil üretilebileceği beklentisiyle ilgili soru üzerine "Honda enteresan bir vaka" dedi. Şirketin kısa süre önce kapasite artışına gittiğini hatırlatan Ermut Honda'nın kendilerine 'Şu sebepten dolayı gitmek üzereyiz, bize destek olun' gibi bir talebi olmadığını belirtti.
'OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YENİ OYUNCU GELEBİLİR'
Yeni otomotiv projeleriyle ilgili çalışmalarının da devam ettiğini belirter Ermut "Biz bu alanın çok canlı bir alan olduğunu düşünüyoruz. Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak ama yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir" diye konuştu.
'YATIRIMLAR GİDİYOR GİBİ BİR ALGIYI DESTEKLEYECEK VERİ YOK'
Son dönemde "Türkiye'den yatırımlar gidiyor' gibi bir algıyı yaratılmaya çalışıldığını belirten Ermut, rakamların bu iddiaları desteklemediğini belirtti. Global üretim modellerinde bir şirketin ayrılmasının ve başka bir şirketin ülkeye gelmesinin olağan ve görülen şeyler olduğunu vurgulayan Ermut "Mesela Japonya'da yurt dışına giden yatırımların yurt içine gelen yatırımlara yüzdesi, yüzde bin 248. Almanya'da yüzde 214, Güney Kore'de yüzde 202, Malezya'da yüzde 122. Bunlar gelişmiş ülkeler. Diğer ülkelerden de örnek vermek gerekirse Hindistan'da bu oran yüzde 35, Polonya'da yüzde 22 ve bu Türkiye'de yüzde 20 seviyesinde. Dolayısıyla şu rakamlardan 'Türkiye'den yurt dışına yatırım kaçıyor' demeyi biz açıkçası çok iyi niyetli bulmuyoruz" diye konuştu.
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'BÜROKRASİNİN KAFASININ DEĞİŞMESİ İÇİN BAZI ÖNLEMLER GEREKİYOR'
Arda Ermut, FETÖ nedeniyle devlet içindeki güvenin zedelendiğini, bürokratların inisiyatif almaktan çekinmeye başladığını kaydeden Ermut "Bütün kararı tamamen siyasi iradeden bekliyorlar. Bu da zincirleme, Cumhurbaşkanlığına kadar çıkan ağır bir bürokratik yüke dönüşüyor" dedi. Yeni sistemde bunun tersinin amaçlandığını belirten Ermut "Bunun gün geçtikçe etkilerini göreceğiz ama bürokrasinin kafasının değişmesi anlamında onları da rahatlatacak bazı önlemlerin alınması gerekecek. Bunların hemen rakamlara yansıması biraz zaman alacak" diye konuşytu.
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'GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDA ARTIŞ VAR'
Türkiye'nin, geçen yıl yüzde 14 artışla 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, küresel ekonomide artan riskler ve korumacı politikalar nedeniyle global doğrudan yatırımların tüm dünyada yüzde 19 azaldığına dikkat çekti.
Global ekonomide belirsizliğin ne kadar süreceğini tahmin etmenin zor olduğunu, ülkelerin yaptıkları doğrudan yatırımlardan aldıkları payı arttırmayı amaçladıklarını belirtti.
Belirsizlikle birlikte, bazı değişik yatırım kalemlerinde azalmalar olabileceğini ifade eden Ermut, "Bizim de onu tazmin edecek diğer yatırım alanlarına adımlar atmamız lazım. 2018'de gayrimenkul yatırımlarında bir artış var. 2017 yılına göre yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde artış gördük" dedi. Ermut, dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1.5'ini almak istediklerini, öncelikle 18 milyar dolara sonrasında da 20-25 milyar dolar bandına ulaşılmak istendiğini söyledi.
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