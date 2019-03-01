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09:23 01 Mart 2019
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    Ziraat Bankası

    Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Ekonomi
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    Ziraat Bankası ihtiyaç ve konut kredilerinde faiz indirimi yaptı. Konut kredisinde 120 aya kadar faiz yüzde 1.28 oldu.

    Ziraat Bankası ekonomideki olumlu gelişmelerle birlikte faiz tarafında adım atmaya devam ediyor. Konut ve ihtiyaç kredilerinde Ziraat Bankası faiz indirimine gitti.

    Banka, konut kredisi faizini 120 aya kadar yüzde 1.28'e, ihtiyaç kredisi faizini ise 60 aya kadar yüzde 1.53'e indirdi.

    Dolar, Türk Lirası
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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    Bankadan şu açıklama yapıldı:

    "Ziraat Bankası ülkemize katma değer sağlayan her ekonomik faaliyetin yanında olma anlayışının bir parçası olarak konut sektörüne uzun yıllardır öncü ve etkin finansal çözümler sunmaktadır. Her yıl pazar payını kesintisiz artıran Ziraat Bankası konut kredilerinde sektörün açık ara lider bankası konumuna ulaşmıştır.

    Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini; uygun faiz oranları, üstün hizmet kalitesi, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir.

    Moody's
    © AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
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    Ziraat Bankası; bir yandan konut üreticisi firmalarımız ile bireyleri düşünen çözüm önerilerini sürekli geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda vatandaşlarımızın mümkün olan en iyi maliyetle konut edinmelerini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Ziraat Bankası; son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 04 Mart 2019 tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1.28'e indirmiştir.

    Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık %1,53'e indirmiştir.

    Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacaktır."

    Etiketler:
    indirim, faiz, kredi, Ziraat Bankası, Türkiye
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