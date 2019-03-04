Dolar haftaya düşüşle başladı

Dolar, zayıf büyüme beklentilerine rağmen ABD'de 2.3 olan beklentinin 2.6 gelmesi nedeniyle destek bulan endeksin yükselmesi nedeniyle tüm gelişen ülke paraları karşısında haftayı güçlenerek kapattı.

Dolar endeksi geçen hafta başında indiği 95'li seviyelerden uzaklaştı ve yeniden 96.5 seviyesine yaklaştı. Büyüme ve ekonomik verilerdeki gelişmelerin Fed'in faiz politikasına yansıması piyasalarda yakından takip ediliyor.

Uzmanlar ABD tahvil getirilerindeki yükseliş trendinden dolayı TL de dahil olmak üzere gelişen ülke paralarının satış baskısı yediğini belirtiyor.

Dolar, Türk Lirası karşısında 5.25 — 5.35 arasında dalgalanırken hem endeksin değerlenmesi hem de S-400 konusundaki haber akışı nedeniyle oluşan risk algısıyla yüklseldi ve cuma günü dolar/TL'yi ocak ayından bu yana ilk kez 5.40 üzerine taşıdı ancak kur sonrasında 5.38'ye gevşedi.

4 Mart sabahı ile dolar 5.37'lerde başladı. Bu hafta piyasalarda hem yoğun bir veri hem de haber akışı bekleniyor.