Albayrak: Tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağız

TÜİK'in verilerine göre enflasyon şubat ayında yıllık bazda yüzde 19.67 olarak gerçekleşti. Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun gerilemeye devam edeceğini kaydederek, "Tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam" ifadesini kullandı.

Hükümetin başlattığı tanzim satış uygulaması, enflasyon rakamlarına da yansıdı. TÜFE şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1.23 arttı. Şubat ayında yıllık enflasyon ise 5 ay sonra ilk kez yüzde 20'nin altına inerek 19.67 oldu.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Şubatta enflasyon yüzde 19.67'ye geriledi

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 0.16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19.67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti. Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

'TANZİM SATIŞ KARARININ BAŞARISI'

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, şöyle devam etti:

© AA / Erçin Top Erdoğan: Tanzim satış noktalarında fiyatlar yarı yarıya düştü, temizlik maddeleri satışına da gireceğiz

"ÜFE'deki ciddi düşüş de, enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor. Gıda enflasyonun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen, beklentilerin altında kalması tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir. Önümüzdeki süreç için enflasyon açısından çok daha iyimseriz. Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz."

Albayrak, "2019'u YEP'teki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam" dedi.