Rekabet Kurumu'ndan 23 zincir markete 'sebze-meyve' soruşturması

Rekabet Kurumu, aralarında BİM, Şok, Migros, Carrefour ve Metro Grosmarket'in de bulunduğu 23 zincir market hakkında sebze ve meyvede haksız rekabet yapıp yapmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

© AA / Metin Aktas Erdoğan: Şimdiki kuyruk yokluk değil bereket kuyruğu

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Kurumun 7.02.2019 tarihli toplantısında, perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma açılacak marketler şöyle: