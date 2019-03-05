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    Reuters’tan Türkiye anketi: 2018 büyüme beklentisi hükümet tahmininin çok altında

    © AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat
    Ekonomi
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    Reuters'ın 19 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) geçen yıl son çeyrekte yüzde 2.7 daralması, 2018'in tamamında ise büyümenin yüzde 2.55 ile Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerinin oldukça altında kalması bekleniyor.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
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    Türkiye ekonomisi, 2016'daki yüzde 3.2 büyüme ardından 2017'de iç talep ağırlıklı yüzde 7.4 büyümüştü. Bu dönemde 'aşırı ısınma' tartışılırken ekonomi 2018'in ilk çeyreğine de yüzde 7.2 gibi yüksek bir büyüme ile başlamıştı. İkinci çeyrekte büyüme yüzde 5.3'e kadar yavaşlarken üçüncü çeyrekte yavaşlaşma belirginleşerek yüzde 1.6'ya gelmişti.

    TÜİK'in 2018 ve dördüncü çeyrek GSYH verilerini 11 Mart'ta açıklayacağı belirtilirken, dördüncü çeyrek GSYH tahminleri sıfır ile yüzde 5.5 daralma bandında yer alıyor. 2018 sonu büyüme beklentileri ise yüzde 1.8 ile yüzde 3.5 büyüme aralığında yer alıyor.

    Diken'in aktardığına göre, Reuters anketinde geçen yılın son çeyreği itibariyle daralmanın başladığına kesin gözüyle bakılırken, yıl geneline ilişkin beklentiler ise yüzde 2.55 büyüme ile yüzde 3.8 olan YEP hedeflerinin de oldukça altında kalıyor.

    TAHMİNLER DARALMAYA İŞARET EDİYOR

    TL / Dolar
    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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    Reuters'ın ocak ayı ortasında 51 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre 2019 büyüme beklentileri ise bir önceki ankette yer alan yüzde 1.1'den yüzde 0.2'ye gerilemiş durumda.

    Ancak ekonomistler son bir buçuk ayda da 2019 beklentilerini genel olarak aşağı revize ediyor. Bu da 2019 genelinde tahminlerin daralmaya işaret edeceği anlamına geliyor. Son dönemde iç talepteki yavaşlama beklentilerine dış talepte öngörülmeyen yavaşlamanın da eklenmesi büyümede aşağı revizyonları hızlandırıyor.

    Avrupa Komisyonu'nun euro bölgesine dair 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 1.9'dan yüzde 1.3'e indirirken, Türkiye'nin 2018'de AB'ye yapılan ihracatın toplam ihracatın yüzde 50'sini oluşturması AB'deki yavaşlama nedeniyle Türkiye ihracat üzerinden olumsuz etkilenme potansiyelini de artırıyor.

    Bu gelişme Türkiye'nin ihracat ithalat verilerine de yansırken ekonomistler AB'deki yavaşlamanın 2019 büyümesini 0.5 puan aşağı çekebileceğini hesaplıyor.

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    Etiketler:
    YEP, Yeni Ekonomi Programı, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), anket, ekonomi, Reuters, Türkiye
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