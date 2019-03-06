'Venezüellalı şirketlerin Rusya'daki hesapları Rusya Finans Kuruluşu Bankası'na taşınacak'

Rus hükümet yetkililerin Venezüella hükümet yetkilileri ve şirket temsilcileriyle yaptığı görüşmeler hakkında Sputnik'e açıklama yapan iki kaynak, Venezüellalı şirketlerin Rusya'daki hesaplarının Rusya Finans Kuruluşu Bankası'na taşınması yönünde karar alındığını ifade etti.

Kaynaklardan biri, "RFK, başta Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA olmak üzere Venezüellalı tüm şirketlerin hesaplarının tutulacağı ana banka olacak" dedi.

Rusya Finans Kuruluşu Bankası, 1993 yılında kuruldu. Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'a ait banka ülkenin stratejik şirketlerine ve savunma sanayisine hizmet sunuyor.

Banka, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddialar kapsamında Nisan 2018'de yaptırım listesine dahil edilmişti.