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07:23 07 Mart 2019
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    kadın - kadınlar - kalabalık- eylem

    İşsizlik sigortasına başvuran kadın sayısı yüzde 57 arttı

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası’nın açıkladığı Kadın Emeği Raporu’na göre işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısı yüzde 57 arttı.

    Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın haberine göre, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan ve hayatın her alanında mücadele eden kadınlara adanan 'Kadın Emeği Raporu'na göre kadınlar, daha fazla işsiz kaldı. 

    TÜİK, OECD, ILO, ÇSGB ve İŞKUR verilerinin kullanıldığı rapora göre, her 10 kadından yalnız üçü istihdam ediliyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : İHA
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    Raporda yer alan bilgiler özetle şöyle:

    Türkiye'de kadın emeğinin çalışma hayatındaki görünümü bu yıl da değişmedi. 2017'de her 10 kadından sadece 3'ü istihdam içerisinde yer aldı. Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 28.9'da kalırken, erkeklerin istihdama katılım oranı yüzde 65.1 oldu. 2018 yılının Kasım ayında ise kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29.1 oldu.

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    © AA / Arşiv
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    Çalışma hayatında yer alan kadınlar toplumsal rollerinden kaynaklı çifte mesai yapıyor. Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadın işçi sayısı 2014 yılında 2 milyon 774 bin kadın iken 2017 yılında 200 bin kişi artarak 2 milyon 974 bin oldu. Bununla birlikte haftalık 45 saatten fazla çalışan kadınların kayıt dışılığı da oldukça yüksek.

    2018 yılında ise kadınların işsizlik düzeyinin arttığı görülmekte. Krizin etkilerini aylara göre incelediğimizde; kadın işsizliği nisan ayına kadar düşme eğilimindeyken, haziran ayından itibaren artmaya başladı, kasım ayı itibarıyla da bu oran yüzde 15'lere ulaştı. Erkeklerde ise bu oran yüzde 11.2 oldu.

    Tarım dışı işsizlik oranlarına bakıldığında ise işsizliğin en çok kadınları etkilediği görüldü. Kadınlarda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 18.5, erkeklerde ise yüzde 12.6.

    Ekonomik krizin etkisi ile kadın işsizliğinin artması, işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısını da artırdı. 2018 yılında işsizlik ödeneği için yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 57.7 artış gösterdi. Bir önceki yılın aralık ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvuru sayısı 29 bin 631 iken 2018 yılı aralık ayında işsizlik  ödeneğine yapılan başvuru sayısı 17 bin 106 kişi artarak 46 bin 737'ye ulaştı.

    Etiketler:
    rapor, sigorta, İşsizlik, kadın, DİSK Genel İş Sendikası, DİSK, Türkiye
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