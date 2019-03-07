Dolar/TL güne 5.43 seviyesinden başladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz değiştirmeme kararına ilk tepki olarak sınırlı düşüşle 5.37'den 5.36'ya çekilen kur daha sonra yükselişe geçerek 5.4457'yi test etti.
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Dolar/TL bu sabah da en yüksek 5.44'ü gördü, euro yüzde 0.1 kayıpla 6.15'te, sepet kur 5.78'de seyrediyor.
ECB, faiz kararını saat 15:45'de açıklayacak. Faizlerde bir değişiklik beklenmezken, ECB Başkanı Mario Draghi'nin saat 16:30'daki basın toplantısı takip edilecek.
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