Dolar/TL güne 5.43 seviyesinden başladı

Dün 5.44 seviyesine kadar tırmanan dolar/TL, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının izleneceği yeni güne 5.43 civarından başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz değiştirmeme kararına ilk tepki olarak sınırlı düşüşle 5.37'den 5.36'ya çekilen kur daha sonra yükselişe geçerek 5.4457'yi test etti.

Dolar/TL bu sabah da en yüksek 5.44'ü gördü, euro yüzde 0.1 kayıpla 6.15'te, sepet kur 5.78'de seyrediyor.

ECB, faiz kararını saat 15:45'de açıklayacak. Faizlerde bir değişiklik beklenmezken, ECB Başkanı Mario Draghi'nin saat 16:30'daki basın toplantısı takip edilecek.