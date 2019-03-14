OPEC'in üretimi şubatta azaldı

OPEC'in ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla 221 bin varil azalarak 30 milyon 550 bin varil oldu. Böylece söz konusu dönemde OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı 30,8 seviyesine geriledi.Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Libya, Angola ve Ekvator Ginesi oldu.
Libya'da günlük üretim 23 bin varil artışla 906 bin varile yükseldi. Angola'da günlük ham petrol üretimi 22 bin varil artarak 1 milyon 457 bin varile, Ekvator Ginesi'nde de günlük üretim 14 bin varil artarak 126 bin varile çıktı.
Şubatta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Venezuela, Suudi Arabistan ve Irak'ta yaşandı. Venezuela'da günlük üretim 142 bin varil azalarak 1 milyon varile geriledi.
OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 40 bin varil düşüşle günlük 99,96 milyon varile ulaşacak.
OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 500 bin varil olması bekleniyor.
Öte yandan, dünya genelinde şubatta 41 sondaj kulesi işletmeye girdi ve toplam kule sayısı 2 bin 462'ye ulaştı. Bu kulelerden 561'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.
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