TL'nin faizi uçtu: Londra swap piyasasında gecelik faiz yüzde 22'den 230'a yükseldi

Türk Lirası'ndaki sert değer kaybının ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlama eğilimi neticesinde gecelik faizler hızla yükseldi.
İlgili piyasada getiriler geçen hafta gecelik vadede yüzde 22, haftalık vadede yüzde 24 civarında seyrederken bugün gecelik vadede yüzde 230, haftalık vadede ise yüzde 120 seviyeleri görüldü.
TL MALİYETİNDEKİ ARTIŞ VE DEĞER KAYBININ ETKİSİ
Londra swap piyasasında TL likidite elde yabancı bankalar bu likiditeyi zaman zaman spot piyasada TL'nin değer kaybedeceğine yönelik yeni pozisyon almak için kullanılıyordu. BDDK'nın kararı ve dün başlayan Türk bankalarının eğilimi piyasadaki likiditeyi azaltarak TL'nin maliyetini yükseltti.
Yabancılar için TL maliyetindeki artış ve TCMB'nin Cuma gününden attığı adımlar TL'deki değer kaybını sınırlayan önemli etkenler oldu. Cuma 5.84'e tırmanan dolar/TL bugün 5.47'ye kadar geriledikten sonra 5.52 civarında seyrediyor.
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