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17:48 26 Mart 2019
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    Türk lirası banknotları

    TL'nin faizi uçtu: Londra swap piyasasında gecelik faiz yüzde 22'den 230'a yükseldi

    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Ekonomi
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    Yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında gecelik faizler yüzde 22'den yüzde 230'a, haftalık vadede ise yüzde 24'den yüzde 120'ye yükseldi.

    Türk Lirası'ndaki sert değer kaybının ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlama eğilimi neticesinde gecelik faizler hızla yükseldi.

    Türk Lirası
    © REUTERS / Murad Sezer
    TL'de oynaklık göstergeleri eylülden bu yanaki en yüksek seviyede
    Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi dört kaynak Londra swap piyasasında TL için ana fonlayıcı konumundaki Türk bankalarının işlemlerini "önümüzdeki günlerde yasal limit olan yüzde 25'in oldukça altında kalacak" şekilde şekillendirdikleri söyledi.

    İlgili piyasada getiriler geçen hafta gecelik vadede yüzde 22, haftalık vadede yüzde 24 civarında seyrederken bugün gecelik vadede yüzde 230, haftalık vadede ise yüzde 120 seviyeleri görüldü.

    TL MALİYETİNDEKİ ARTIŞ VE DEĞER KAYBININ ETKİSİ

    Dolar
    © REUTERS / Valentyn Ogirenko
    BDDK: Bazı bankalar hakkında müşterilerini döviz alımına yönelttiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı
    Reuters'a bilgi veren kaynaklar TL swap faizlerindeki yükselişte; 2018 yaz aylarında kurun tarihi zirvelerini test ettiği dönemde BDDK'nın Türk bankalarının yurt dışında TL swap piyasasına sağlayabildiği likiditeyi özkaynağın yüzde 25'i ile sınırlayan kararının ve bankaların dün ve bugün bu sınırın da altında kalacak şekilde işlemlerini düzenleme eğiliminde olmasının belirleyici olduğunu söylediler.

    Londra swap piyasasında TL likidite elde yabancı bankalar bu likiditeyi zaman zaman spot piyasada TL'nin değer kaybedeceğine yönelik yeni pozisyon almak için kullanılıyordu. BDDK'nın kararı ve dün başlayan Türk bankalarının eğilimi piyasadaki likiditeyi azaltarak TL'nin maliyetini yükseltti.

    Yabancılar için TL maliyetindeki artış ve TCMB'nin Cuma gününden attığı adımlar TL'deki değer kaybını sınırlayan önemli etkenler oldu. Cuma 5.84'e tırmanan dolar/TL bugün 5.47'ye kadar geriledikten sonra 5.52 civarında seyrediyor.

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    Etiketler:
    Faiz, Döviz, Dolar, Türk Lirası, swap işlemleri, Merkez Bankası, Reuters, BDDK, Londra, İngiltere, Türkiye
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