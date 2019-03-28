Borsa İstanbul, swap işlemleri için tüm piyasa oyuncularını borsaya davet etti

Borsa İstanbul Grubu tarafından yapılan açıklamada, Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde Borsa İstanbul Grubu'nun ana stratejilerinden birinin, Türkiye'nin finansal kurumlarının bilanço risklerinin yönetilmesini mümkün kılacak pazar yerlerinin oluşturulması olduğu ifade edildi.
Açıklamada, son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX swap piyasasında oluşan sıra dışı koşulların, TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmadığı ve arzu edilmeyen fiyat hareketlerine yol açtığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Borsamız nezdindeki swap piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Bu nedenle yurt dışı tezgahüstü piyasadan yurt içi organize piyasamıza erişim sağlanmasının sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunacağı aşikardır. Bu amaç ile gerek Borsa İstanbul piyasalarına üye Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı bankaların gerekse yurt dışındaki tezgahüstü piyasada aktif finansal kurumların borsamızda bu işlemlerini yapabilmeleri mümkün olup tüm piyasa oyuncularını bu işlemleri yapmak için borsamıza davet ediyoruz. Borsa İstanbul Grubu olarak uluslararası standartlarda derin, likit ve etkin piyasalar oluşturma misyonumuz dahilinde çalışmaya devam ediyoruz."
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