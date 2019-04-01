Avrupa ve Asya ülkeleri, Rus gazını Amerikan gazına tercih etti

Uluslararası BDT İthalatçıları Grubu'nun raporuna göre Avrupa ülkeleri, Rus gazını Amerikan gazına tercih etti.

Rusya'nın Avrupa'ya toplam LNG tedariki 4.4 milyon ton olurken, ABD ise Avrupa ülkelerine 2.7 milyon ton LNG sattı.

Avrupa'ya en fazla LNG ihraç edenler ise Katar (16.4 milyon ton), Cezayir (9.2 milyon ton) ve Nijerya (9 milyon ton) oldu.

ASYA'YA 12.8 MİLYON TON RUS LNG'Sİ TEDARİK EDİLDİ

2018 yılı verilerine göre Rusya, Asya pazarında da ABD'yi geride bıraktı. Asya ülkeleri Rusya'dan 12.8 milyon ton LNG alırken ABD'nin tedariki 10.7 milyon tonla sınırlı kaldı.

Asya pazarına LNG ihracatının lideri Avustralya (66.5 milyon ton) oldu. Katar (56.7 milyon ton) ve Malezya (24.6 milyon ton) onu izledi.

DÜNYADA LNG TEDARİKİ YÜZDE 8.3 ARTTI

LNG tedariki, 2018 yılında dünya genelinde yüzde 8.3 artarak 313.8 milyon tona ulaştı.