Dolar/TL'de yön yukarı

Dolar geçen haftaki dalgalı seyrini seçim sonrasına da taşıdı. F-35'lere ilişkin yeni haber akışının da etkisiyle kur 5.55 civarında yukarı yönlü.

Yerel seçimlerin ardından İstanbul'a ilişkin itirazlar belirsizliğe neden olurken, yön arayışında olan dolar/TL 5.55 civarından işlem görüyor.

Güne yükselişle başlayan kur saat 08:23'de yüzde 1,10 primle 5.5485 seviyesinde yer aldı. Aynı saatte euro/TL de yüzde 1'e yakın artışla 6.2320'den alıcı buldu. Dışarıda ise dolar endeksi 97.340'da yukarı yönlü.

Seçim gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi önceleyen ve 4,5 yıllık seçimsiz dönem vurgusu yaptığı açıklaması pozitif algılansa da, İstanbul'da sonucun hala belli olmaması ekonomiye odaklanmanın gecikeceği algısına neden oluyor.

Bu arada TL üzerinde başlıca baskı unsuru olan S-400/F-35 geriliminde ABD ilk somut adımı attı ve F-35 savaş uçaklarının operasyonel kapasiteye ulaşmasını sağlayacak ekipmanların Türkiye'ye teslimatını durdurdu. Konunun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO zirvesi için bu hafta Washington'a yapacağı ziyarette ele alınması bekleniyor.

Türkiye için ABD kaynaklı bir başka zorlayıcı başlık da İran petrolüne verilen muafiyetin uzatılıp uzatılmayacağı. Muafiyetin süresi Mayıs ayında sona erecekken, ABD İran yaptırımlarını genişletmek için hazırlık içinde.

Diğer taraftan küresel piyasaların izlediği başlıca gelişme kördüğüme dönen Brexit süreci. Son olarak dün İngiliz parlamentosu aralarında iptal ve yeni referandum seçeneklerinin de bulunduğu 4 farklı teklifi reddetti. Başbakan May'in planını 3 kez reddeden parlamento, geçen haftalarda 8 başka teklifi de reddetmişti.