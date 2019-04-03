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12:46 03 Nisan 2019
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    Denizbank

    Denizbank için yeni fiyat belirlendi

    © AA /
    Ekonomi
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    Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, iştiraki Denizbank’ın satışı için Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Emirates NBD Bank ile anlaşmasını yeniledi. Anlaşmaya göre, Denizbank’ın yüzde 99.85’lik hissesinin Emirates NBD Bank’a 15.48 milyar Türk Lirası’na satışına karar verildi.

    Sberbank'tan yapılan açıklamaya göre, Emirates NBD ile 2 Nisan 2019'da Denizbank'ın satışı için yeni anlaşma imzalandı. Anlaşma uyarınca Denizbank'ın yüzde 99.85'lik hissesinin satış bedeli 15.48 milyar (mevcut kura göre yaklaşık 2.8 milyar dolar) Türk Lirası olarak belirlendi.

    Sberbank-Denizbank
    © REUTERS / Murad Sezer
    Rus Sberbank, Denizbank’ı yılın ilk çeyreğinde satmayı planlıyor
    Satış sürecinin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

    Diğer yandan yeni anlaşma ile Denizbank için ödenecek fiyat TL cinsinden artmış, dolar cinsinden azalmış oldu. Daha önceki anlaşmada fiyat 14.6 milyar TL'ydi.

    Anlaşmanın yenilenmesinin nedeniyle ilgili de şu açıklama yapıldı: "Öncelikle düzenleme kuruluşlarından gerekli onayları almak gerekiyordu. Alıcı da tüm düzenleme kuruluşları onaylarını alamadı. Sözgelimi Avrupa Merkez Bankası'ndan, ilgili Avusturyalı kurumlardan onayımız var, ancak BAE, Türkiye ve Rusya'dan kuruluşlardan onay yoktu. Diğer yandan satış anlaşmasının imzalanmasından bu yana neredeyse bir yıl geçmişti ve anlaşma dünyada olup bitenleri karşılamıyordu. Özellikle de finansal sonuçlarını, bankanın 2018'deki kârı göz önünde bulundurarak, anlaşmadaki koşulları yenilemek gerekiyordu."

    Sberbank ve Emirates NBD Mayıs 2018'de satış bedelinin 14.6 milyar TL (3.2 milyar dolar) olması üzerine anlaşmıştı.

    Rus bankası, Denizbank'ı Belçikalı grup Dexia'dan 2012'de satın almıştı.

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    Etiketler:
    TL, Dexia, Avrupa Merkez Bankası, Emirates NBD, Sberbank, Denizbank, Belçika, Avusturya, Türingiya, BAE, Rusya
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