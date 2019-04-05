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07:47 05 Nisan 2019
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    Avrasya Tüneli

    Araç garantisi rakamlarına ulaşılamadı: Hazine'den 2 milyar TL çıktı

    © AA /
    Ekonomi
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    Yap-İşlet-Devret projeleri olarak hayata geçirilen Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2018 yılında devletin vermiş olduğu araç garanti rakamlarına ulaşılamadı. Hazine'den bu üç proje için 2 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldı.

    Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in bu konuda ayrı ayrı verdiği soru önergelerini yanıtladı.

    Turhan, Avrasya Tüneli için 2018 yılında 25 milyon 125 milyon araç geçiş garantisi verildiğini ancak gerçekleşen geçiş sayısının 17 milyon olduğunu açıkladı. Turhan, tünel için işletmeci firmaya bu yılın şubat ayında ve 2018 yılı kapsamında Hazine'den 155 milyon 684 bin lira ödendiğini bildirdi.

    Kanalizasyon
    © Fotoğraf : Twitter
    Kanalizasyona da garanti geliyor
    Osmangazi Köprüsü'nden ise 2018 yılında 9 milyon araç geçiş yaptı. 141 TL'lik ücret yüksek bulununca bu ücret 71 TL'ye indirildi ve aradaki farkı da devlet ödedi. Bu fark da 636 milyon lira tuttu. Geçmeyen 5 milyon 600 bin araç için ise 789 milyon lira yine Hazine tarafından işletmeci firmaya ödenecek. Sadece Osmangazi Köprüsü için 2018 yılı için milletin cebinden 1 milyar 425 milyon lira çıkmış olacak.

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü için de 2018 yılında garanti verilen araç rakamlarına ulaşılamadı. Yıllık 49 milyon 275 bin araç garantisi verilen köprüden 2018 yılında toplam 14 milyon 923 bin araç geçişi oldu. Hazine, işletmeci firmaya 34 milyon 352 bin aracın bedeli olarak, 448 milyon lira ödemek durumunda kaldı.

    CHP Milletvekili Haydar Akar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de 2018'de garanti verilen araç rakamlarının üçte birine ancak ulaşıldığını söyledi. Geçen yıl geçiş ücreti 13.05 lira olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için Hazine'nin 448 milyon lira ödemek zorunda kaldığını belirten Akar, şöyle konuştu:

    "Tüm projelerde ücret dolar kuruna göre belirleniyor. Bugün dolar 5.65 lira seviyesinde ve bu araç geçiş rakamları 2018 yılına göre artış göstermiş dahi olsa 2019 yılında bu projeler için ödenecek tutar, 3 milyarın üzerinde olacaktır. 2020 yılında da dolar bu artış hızı ile devam ederse Hazine'de kara bir delik açılacak. Milletimiz bu tutarları ödemek zorunda kalacak." CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise "Bu zararlar anlaşmada sorumluluğu olan herkese ödettirilmeli" dedi.

    Etiketler:
    garanti, köprü, ekonomi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cahit Turhan, Türkiye
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