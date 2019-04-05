Döviz kurlarında son durum

Dolar/TL dalgalı seyrini sürdürüyor. Dün seçim ve S-400 gerilimi nedeniyle yükselişle başlayan dolar kuru, S&P'nin özel sektörün borç stokunun çevrilebilir olduğuna dair yorumu ve EBRD'nin Türk bankalarına yönelik açıklamasıyla 5.58'e kadar düşse de kalıcı olamadı. 5 Nisan sabahı dolar yeniden 5.60, euro 6.30 üzerinde.

© REUTERS / Marcos Brindicci Dolar enflasyon sonrası hareketlendi

Dolar/TL, seçim sonrası başlayan geniş banttaki iki yönlü dalgalanmasına dün de devam etti. Oy sayımlarının bitmemesinden kaynaklanan belirsizlik ve ABD ile S-400 nedeniyle yaşanan gerilimle kur 5.65 üzerine çıksa da kalıcı olamadı ve akşam finans piyasasından gelen haberlerle yeniden 5.60 altına indi.

Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ve IFC'nin Türk bankalarının kötü kredilerine yatırım yapma niyetlerine dair açıklamalara, öğleden sonra S&P'nin notu eklendi ve dolar yeniden 5.58'e düştü.

Standard and Poorts, "Şartlar değişmezse Türk özel sektörü borç çevirmenin üstesinden gelebilecek gibi" diyerek TL'nin pozitif ayrışmasına neden oldu.

Dolar akşam saatlerinde ABD ile yaşanan S-400 anlaşmazlığı üzerine yeni açıklamalarla tekrar yükseldi ve 5.60 üzerine geldi. 5 Nisan günü dolar 5.6191, euro 6.3115 ve sterlin de 7.3635 lirada.