Rusya ile Türkiye arasında 900 milyon euro hacimli yatırım fonu kuruldu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, 900 milyon euro hacimli bir Rusya-Türkiye ortak yatırım fonunun kurulduğunu söyledi.

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Gazetecilere konuşan Dmitriyev "Bugün nihayet Rusya-Türkiye yatırım fonunu kurduğumuzu duyuracağız. Fon üzerinde uzun zaman çalıştık, bu çerçevede birçok görüşme yapıldı ve sonunda kuruldu. Fonum toplam hacmi 900 milyon euro" dedi.

Dmitriyev, fonun iki taraf arasındaki yatırımların hızlandırılması için çok önemli olduğunu ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Moskova'da bir araya gelecek. Liderler ikili ilişkileri, ortak enerji projelerini, S-400 sevkiyatını ve Suriye'deki durumu ele alacak.