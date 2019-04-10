Enerjide kriz: Elektrik tüketimi sanayide yüzde 12, tarımda yüzde 60 azaldı

Sermayesi devlete ait olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından dağıtım şirketlerine verilen elektriğe 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 37 zam yapmış, ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu zammın tüketicilere yansıtılmayacağını açıklamıştı.

Uzmanlar bu durumun zaten azalan taleple başa çıkmaya çalışan elektrik şirketlerine bir de ek maliyet anlamına geldiğini belirtiyor.

Diken'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden aktardığına göre, Türkiye'de şubat ayında en çok kapanan şirket elektrik enerjisi üretiminde yaşandı.

Sektörde 100 anonim şirket, 36 limited şirket sadece şubat ayında kapandı. Şubat ayında kapanan anonim şirketlerinin yüzde 19'u elektrik üretimi alanında gerçekleşmiş oldu.

ENERJİ ŞİRKETLERİNİN BORCU EN AZ 50 MİLYAR DOLAR

Son raporlara göre Türkiye'de finans sektörü dışındaki şirketlerin toplam borcu 300 milyar doların üstünde. Enerji şirketlerinin borcunun en az 50 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Elektrik üreten şirketlerin yılda 4.3 milyar dolar borç ödemesi gerekiyor. Bu borcun 2.6 milyar dolarıysa faiz ödemesi. Türkiye'de enerji sektörü inşaattan sonra bankalara en borçlu dördüncü sektör konumunda.