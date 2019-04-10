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13:36 10 Nisan 2019
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    Veli Ağbaba

    Ağbaba'dan yeni reform paketine tepki: Kıdem tazminatının gaspı bir kez daha gündeme getirildi

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni reform paketine tepki gösterdi. Ağbaba, "Bugün yapılan açıklamada kıdem tazminatının sözde reform kapsamı adı altında gaspı bir kez daha gündeme getirilmiştir" dedi.

    CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni reform paketini değerlendirdi. 

    Cumhuriyet'in aktardığına göre "Albayrak'ın açıklamalarına bakılırsa reform adı altında patronları sevindirecek emekçileri ise daha güvencesiz hale getirecek adımların atılacağı anlaşılmaktadır" diyen Ağbaba, şöyle devam etti:

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Albayrak yeni reform paketini açıkladı: BES yeniden yapılandırılacak, ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak
    "Bakan Albayrak geçtiğimiz eylül ayında açıkladığı ‘yeni ekonomik program' kapsamında kamuda güvencesiz çalıştırmadan zorunlu BES uygulamasına kadar birçok emek karşıtı uygulamayı hedef olarak önlerine koyduklarını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamada da 'kıdem tazminatının' sözde reform kapsamı adı altında gaspı bir kez daha gündeme getirilmiştir.

    Albayrak'ın 'Kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz. Kıdem tazminatı fonu ile Bireysel Emeklilik Sisteminin entegrasyonu sağlanacak' derken neyi kast etmek istediğini çok iyi anlıyoruz. AKP iktidarının tek amacı sözde reform adı altında emekçilerin son kalesi olan kıdem tazminatını kaldırmak, işçilerin elinde kalan son güvenceyi de bu şekilde yok etmektir.

    KIDEM TAZMİNATI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

    AKP iktidarının kıdem tazminatını daha önce birçok kez kaldırmayı denediğini lakin sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının baskısı ile cesaret edemediğini hepimiz iyi biliyoruz. Kıdem tazminatının ülkemizde işçiler adına 83 yıllık tarihi bulunmaktadır. İktidarın geçmişte birçok defa gündeme getirdiği ve ortadan kaldırmak istediği kıdem tazminatı hakkı, işçilerin ve emekçilerin elinde kalan son kaledir. Kıdem tazminatının olası bir değişiklik ile fona devredilmesi işçilerin tamamen güvencesiz ve savunmasız bırakılması anlamına gelecektir.

    TL - para
    © AFP 2019 / Yasser Al-Zayyat
    Hükümetin çalışmasından: Bir gün çalışana da kıdem tazminatı ödenecek
    Kıdem tazminatı ile ilgili en ufak bir hak gaspına üç büyük işçi konfederasyonu ve çalışan milyonlarca işçi karşı iken iktidarın bu konuyu sürekli olarak gündeme getirmesi art niyetlilikten başka bir şey değildir.

    Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçilerimizin onay vermediği ve sendikalarımızın 'hayır' dediği bu tür düzenlemelere asla ve asla evet demeyiz.

    Albayrak ayrıca kıdem tazminatı ve BES entegrasyonu birlikte, 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını söylüyor. Bakanın bu açıklaması aldatmacadan başka bir şey değildir.

    Hatırlayalım, işsizlik sigorta fonunda biriken paralara ne oldu? İşçiden çok iktidarın ve iktidara yakın şirketlerin yararlandığı bir yapıya dönüştü. Eminiz ki ileride de elde edilecek bu gelirler çalışanlardan çok iktidarın yararlanacağı bir yapıya büründürülecektir.

    Buradan iktidarı son kez uyarıyoruz.

    Kıdem tazminatı emekçilerin son kalesidir.

    Ellerinde kalan son güvencedir.

    İşçilerin 83 yıldır koruduğu kazanımdır.

    Kıdem tazminatının gaspına asla ve asla izin vermeyiz."

    Etiketler:
    kıdem tazminatı, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), paket, reform, Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP, Berat Albayrak, Veli Ağbaba, Türkiye
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