Cari açık şubatta beklentinin altında gerçekleşti: 718 milyon dolar

Cari işlemler hesabı şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre şubat ayı cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına göre 3.776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 17.044 milyon dolar oldu.

Ekonomistler, şubat ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyorlardı.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.690 milyon dolar azalarak 1.074 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 57 milyon dolar artarak 894 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi açığının 68 milyon dolar azalarak 495 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Şubat ayında 449 milyon dolar açık vermişken, bu ay 2.748 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 59 milyon dolar tutarında artarak 815 milyon dolara yükseldi.