Çeyiz hesabı ödemeleri için müracaatlar başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan'da başlayacağını, ilk ödemelerin mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı.
Hesabı açanların evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapmaları gerektiğine işaret eden Selçuk, kişilerin 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı ödemelerini alabileceğini kaydetti.
Selçuk, 18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabileceğini ifade etti.
Çeyiz hesabına 2019 için katılımcıların yatıracağı aylık alt limitin 155 lira 26 kuruş, üst limitin ise bin 552 lira 65 kuruş olduğunu belirten Selçuk, 3 aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların 3 katını yatırabileceğinin altını çizdi.
Bakan Selçuk, çeyiz hesabına yapılan devlet katkısı oranlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
'DEVLET KATKISI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ'
Selçuk, çeyiz hesabıyla yuva kurmayı düşünen gençleri tasarruf etmeye teşvik etmek ve biriktirdiği meblağa belirli bir oranda devlet katkısı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.
Çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan'da başlayacağını, ilk ödemelerin ise mayıs ayı içerisinde yapılacağını aktaran Selçuk, 3 yıllık süreyi doldurarak evlenen katılımcıların işlemlerini, hesaplarının bulunduğu bankalardan gerçekleştirebileceklerini sözlerine ekledi.
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