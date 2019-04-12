Borsa'da Varlık Fonu'na yüzde 51 kalkanı

Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, Varlık Fonu'nun BIST'teki payları yüzde 51'in altına düşemeyecek. Kararın, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan olası halka arza yönelik olduğu öğrenildi.

Olası halka arzda, hakim ortak değişikliğine yol açabilecek bir satışın önünü geçmek için bu sınırın getirildiği belirtildi. Son değişiklikte, BIST'in halka arz oranının teknik olarak en fazla yüzde 49 olabileceği anlaşılıyor.

Genel Kurul'da konuşan Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in, "Borsa İstanbul değerini bulduktan sonra ve ülkemizde beklentiler normalleştikten sonra halka arzı düşünebiliriz. Şuan gündemimizde yok" dediği öğrenildi.

İMTİYAZLAR KALDIRILDI

© REUTERS / Murad Sezer Varlık Fonu'ndan İslami mortgage

Öte yandan, Genel Kurul'da imtiyazlı hisselerin kaldırıldığı öğrenildi. Kaynaklar, olası halka arz esnasında yabancı yatırımcıların imtiyazlı hisse senetlerine sıcak bakmayacağı gerekçesiyle bu adımın atıldığını belirttiler.

Varlık Fonu'nun A grubu altın hissesi kaldırılırken, Borsa Yönetim Kurulu'nun da yeniden şekillendiği öğrenildi.

Borsa İstanbul anonim şirket olduktan sonra yönetim kurulu üye sayısı 10 olarak belirlenirken; imtiyazların kalkmasıyla yönetim kurulunda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile portföy yönetim sektörünü temsilen bir temsilci bulunmayacak. Böylece üye sayısı 10'dan 9'a düşmüş oldu.