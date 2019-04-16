Kayıt
06:44 16 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu

    DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Zaten düşük olan ücretlerden yeni bir vergi alınmak isteniyor

    © Fotoğraf : DİSK
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bireysel emeklilik sistemine (BES) karşı olduklarını vurgulayarak "Zaten düşük olan ücretlerden yeni bir vergi alınmak isteniyor. Bu fonlar yalnızca devletin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturuluyor” dedi.

    Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta açıkladığı 'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' kapsamında, tüm paydaşların katılımı ile 'Kıdem Tazminatı Reformu' yapacaklarını ve kurulacak 'Kıdem Tazminatı Fonu'nun bireysel emeklilik sistemine (BES) entegre edileceğini söyledi. 

    TL - para
    © AFP 2019 / Yasser Al-Zayyat
    Kıdem tazminatı fonuna dair merak edilenler: Ne kadar kesinti yapılacak, ne zaman çekilebilecek?
    Albayrak’ın açıklamalarına göre çalışanlar, kazançlarıyla orantılı (azdan az çoktan çok) olarak zorunlu BES (tamamlayıcı emeklilik) içinde ele alınacak. Çalışan ve işverenden yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu’nda toplanacak.

    Cumhuriyet'ten Serhat Alıgil'in haberine göre, bugün çalışanlar, şartlar oluştuğunda kıdem tazminatını her yıl için 30 gün üzerinde alıyor. Bunun fonla sağlanabilmesi için yüzde 8.2’lik kesinti yapılması gerekiyor. İşverenlerin buna karşı olduğu, yıl başına 15-20 güne denk gelen oranda kesinti istediği biliniyor. Ayrıca işçiler, bugün son ücret üzerinden alınan kıdem tazminatının bu özelliğinin fonla kaybolacağını ileri sürüyor.

    Kıdem tazminatı fonu sonrası işçilerin hangi şartlardaki kıdem tazminatı alacağı da önemli bir tartışma konusu. Öne çıkan tazminat alma yöntemi ‘emeklilik hakkı’nın elde edilmesi. ‘Konut edinme’ de konuşuluyor.

    Kıdem Tazminatı Fonunun, henüz netleşmese de BES’te olduğu gibi ‘bireysel hesap’larda tutulması bekleniyor. Uzun yıllardır mevcut kıdem tazminatı sisteminde olanların durumu ise ayrıca değerlendirilecek.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Albayrak yeni reform paketini açıkladı: BES yeniden yapılandırılacak, ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak
    İŞÇİLER KARŞI

    İşçi temsilcileri hem Kıdem Tazminatı Fonu'na hem bunun BES’le entegrasyonuna karşı. İşsizlik Fonu’nun işveren ve mega projeler için kullanıldığını hatırlatan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu nedenle zorunlu BES’e karşı olduklarını açıkladı.

    Çerkezoğlu, “Zaten düşük olan ücretlerden yeni bir vergi alınmak isteniyor. Bu fonlar yalnızca devletin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturuluyor” dedi.

    Geçen yıl 6 milyon çalışanın otomatik BES’ten çıktığını hatırlatan Türk-İş ise “Zorla tasarruf olmaz. Asgari ücretli işçi nasıl tasarruf yapacak?” vurgusu yaptı.

    Etiketler:
    ekonomi, Türkiye, Arzu Çerkezoğlu, kıdem tazminatı, BES, asgari ücret, para, Türk-İş, DİSK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Game of Thrones’un çekildiği mekanlar
    Game of Thrones çekimlerinin yapıldığı muhteşem manzaralı yerler
    Karikatür
    'Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu, Türkiye IMF'ye gitmek zorunda kalabilir'
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet