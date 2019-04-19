Bulgaristan: Türk Akımı olmazsa ülkemiz zor durumda kalabilir

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Bulgar, Rus, Romen, Sırp ve Türk enerji uzmanlarının katılımıyla 'Balkanlar’da Gaz Projelerinin Gelişimi' başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Ovçarov, "Daha geniş bölgesel çapta düşünmemiz gerekiyor, çünkü burada çıkarlar sıkıca iç içe olmuş ve birbirine bağlanmış durumda. Kararların sadece bir ülke için yararlı olmasına müsaade edilmemeli, herkes için karşılıklı menfaat aranmalı" dedi.

Bulgaristan yönetimini, enerji alanındaki çıkarlarını sağlamak için müttefik arayışına girmeye çağıran Ovçarov, Güney Akım’ın sadece jeopolitik baskı yüzünden değil, proje karşıtlarının birleşmesi, taraftarlarının ise bunu yapmaması nedeniyle iptal edildiğini hatırlattı.

Bulgaristan’ın Türk Akımı konusunda, Rus gaz sevkiyatının muhalifi olan ABD karşısında kendi çıkarlarını savunabileceği umudunu dile getiren Ovçarov, Sofya’nın Washington’a sıvılaştırılmış doğalgaz için başvurmayacağını, çünkü fiyatın aşırı yüksek olduğunu kaydetti.