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03:59 26 Nisan 2019
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    Bekir Pakdemirli

    Bakan Pakdemirli: Tanzanya’nın kalkınması için birikimimizi ve tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazırız

    © AA / Emin Sansar
    Ekonomi
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tanzanya’nın kalkınması için bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi Tanzanyalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

    Bekir Pakdemirli
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’da bir otelde düzenlenen 'Tanzanya Milli Günü' resepsiyonuna katıldı.

    Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmada “Tanganyika ve Zanzibar’ın Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti olarak hayat bulmasını sağlayan bu özel günün Tanzanya için öneminin farkındayız. Türk Hükümeti ve halkı adına, Tanzanya halkı ve Hükümeti ile Ankara Büyükelçiliği mensupları ve ülkemizde yaşayan Tanzanya vatandaşlarına en içten tebriklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Tarihi bağların olduğunu, Tanzanya’yı Afrika’da önemli bir ortak olarak gördüklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

    “Cumhurbaşkanı Magufili liderliğindeki Tanzanya’nın kalkınma hamlelerini yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında Tanzanya’ya yaptığı ziyaret ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırmıştır. Hemen sonrasında Tanzanya’nın aynı yıl ülkemizde büyükelçilik açmasından memnuniyet duyduk. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi yaklaşık 266 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Bu rakamlar gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. Ülkelerimizin gerçek potansiyelini ortaya koymak bakımından birlikte gayret göstermeliyiz.” 

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    © AA / Emin Mengüarslan
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    Türk firmalarının Tanzanya’ya ilgisinde son yıllarda ciddi bir artış gözlemlediklerini, iş insanlarının Tanzanya’da özellikli altyapı alanında önemli projeler üstlenmelerinden büyük memnuniyet duyduklarını anlatan Bakan Pakdemirli, “Tanzanya’nın kalkınması için bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi Tanzanyalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Tanzanya ile Türkiye arasındaki mesafe 5 bin kilometreden fazladır. Ancak biz THY’nin Darüsselam, Klimanjaro ve Zanzibar uçuşlarıyla bu mesafeyi kısalttık. Mesafelerin azalması insani temasların, ticaret ve yatırımların kolaylaşması demektir" diye konuştu. 

    Türkiye’de öğrenim gören Tanzanyalı öğrencilerin halklar arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğüne ve esasen ikili ilişkilerin itici gücü olduklarına inandıklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "İmkânlarımız ölçüsünde bu gençlerin sayısının artmasını gönülden diliyoruz. Türkiye, Afrika Ortaklık Politikası çerçevesinde, Tanzanya Hükümeti ve halkı dâhil, tüm Afrikalı kardeşleriyle, karşılıklı fayda ve ortaklık temelinde, işbirliği yapmaya devam edecektir" dedi.

    Etiketler:
    kalkınma, Tanzanya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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