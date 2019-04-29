Dolar 5.95'in üzerinde

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası yüzde 24 olan politika faizini değiştirmedi, TL'de değer kaybı hızlandı

TL'nin dolar karşısında değer kaybı bu sabah itibarıyla da devam ederken, cuma günü 5.9315 seviyesinden kapanan dolar/TL yeni haftaya 5.95'in üzerinde başladı.

Dolar/TL 5.9540, Euro/TL 6.6505 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL geçen hafta PPK açıklaması ardından 12 Ekim'den bu yana gördüğü en yüksek gün içi seviye olan 5.9820'ye kadar yükselmiş ve bu seviye itibarıyla TL'nin dolar karşısında yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 11.5'e ulaşmıştı.