Altın swap piyasası açıldı

Merkez Bankası bünyesindeki TL karşılığı altın swap piyasası bugün açılırken, işlemlerin ise yarın başlayacağı tahmin ediliyor.

© AA / Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak

Reuters'a bilgi veren bankacılar altın swap piyasasında ilk işlemi İngiltere piyasasının resmi tatil olması nedeniyle yarın beklediklerini söylediler.

Merkez Bankası bünyesinde Türk Lirası karşılığı altın swap işlemlerine 6 Mayıs'ta başlayacağı öngörülüyordu. Bankacıların Reuters'a verdiği bilgiye göre TCMB ilgili bilgiyi 2 Mayıs'ta bankalara yazılı olarak iletmişti.

İlgili piyasada işlemler 1 hafta vade ile gerçekleştirilecek ancak resmi tatil dönemlerinde vadenin farklılaşması da mümkün olacak. Öte yandan ilgili yazıya göre işlem limiti 100 ton olarak belirlenmişti.