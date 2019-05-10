Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı

Reuters'a bilgi veren kaynaklar Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satış gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Saat 04:00 itibarıyla illikit piyasalarda kuvvetlenen kurdaki düşüş eğilimi yaklaşık 20-25 dakika içinde dolar/TL'yi 6.16'dan 6.0515'e çekti.
Kur bugün saat 11:25'de 6.1350 seviyesinde işlem görüyor.
Reuters'a konuşan üst düzey bir kaynak, "Ziraat başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla satış gerçekleştirildi. Bu kanalla kurdaki artış durdurularak kurun bir miktar geri gelmesi hedeflendi" dedi.
Haberin yazıldığı sırada konuyla ilgili Ziraat Bankası'ndan henüz bir yanıt alınamadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)