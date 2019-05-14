Dolar 6.10'un üzerinde

Dolar/TL, dün 6.13'e kadar yükseldi. Kur yeni sabaha da artışla başladı.

Dolar/TL 6.10 civarında dalgalı bir seyir izlemeye devam ederken ABD ile ilişkiler, Hazine'nin yoğun ihale gündemi, sanayi üretimi verileri ve yerel seçimlerin tekrarı kararının ardından siyasi gündem piyasalarda takip ediliyor.

Dünya gazetesinin aktardığına habere göre, dün 6.13 seviyesinden dönen kur gece saatlerinde ABD ile Türkiye arasında tansiyonun azalabileceğine yönelik bazı haberlerle 6.07'li seviyelere kadar geriledi ancak bu seviyeler de kalıcı olmadı.

Dolar/TL bu sabah yeniden 6.10'un üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6.86 seviyelerinde.