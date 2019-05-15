Gözler yeni emeklilik sisteminde: SGK Avrupa'yı inceledi

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik sisteminde reform öncesinde Avrupa ülkelerinde yapılanları inceledi, raporlaştırdı. Ülkelerde emeklilik yaşı, işverene işçiye davranışına göre ek prim, devlet fonu garantisi ile ek yardımlar konusunda yapılanlar SGK’nın raporunda yer aldı.

© REUTERS / Adriano Machado Brezilya Devlet Başkanı: Emeklilik yaşı 65 olmazsa Brezilya iflas edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kuracağız. Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz” açıklamasının ardından, gözler bu alanda yapılacak çalışmalara çevrildi.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “Avrupa Birliği’nde sosyal güvenlik sistemleri” kitabını güncelledi ve Avrupa ülkelerinde son yıllarda yapılan reform çalışmalarını ülke ülke inceledi.

İŞVERENE EK PRİM

Kitapta 2001 yılında kıdem tazminatı fonunu kuran Avusturya da, 2017 yılında emeklilik reformu yapan Finlandiya da yer aldı. Çalışmaya göre, Avrupa ülkeleri son yıllarda sosyal güvenlik sistemlerinde şu değişiklikleri yaptı: