5 bankaya 1 milyar euro ceza: 'Döviz işlemlerinde kartel oluşturdular'

Avrupa Birliği; JPMorgan, Barclays ve Citigroup'un da aralarında bulunduğu 5 bankayı döviz işlemlerinde kartel oluşturdukları gerekçesiyle 1 milyar euro para cezasına çarptırdı.

AB Komisyonu; JPMorgan, Barclays, Citigroup, RBS ve MUFG bankalarının spot döviz piyasalarındaki işlemlerine yönelik kartel incelemesini tamamladı.

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Komisyondan yapılan açıklamada, söz konusu bankaların, piyasa işlemlerine ilişkin hassas verileri ve ticari planları aralarında paylaştıklarının belirlendiği kaydedildi.

Bankaların, spot döviz piyasalarında dolar, euro, sterlin gibi 11 farklı para birimiyle yapılan işlemlerde kartel oluşturdukları belirtilen açıklamada, bu nedenle 5 bankaya toplam 1 milyar 7 milyon euro para cezası verildiği kaydedildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.