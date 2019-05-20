Dolar 6 liraya geriledi

© REUTERS / MURAD SEZER Dolar ve euro'da günün ilk rakamları

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu seyir bugün TL'ye de yansırken, dolar/TL'de bir miktar aşağı hareket gözlendi ancak kur 6'nın üzerindeki seyrini korudu.

Piyasalar YSK'nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, jeopolitik risk olarak öne çıkan S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

Gün içerisinde 6.08 seviyelerini test eden dolar/TL, 6.01 seviyelerine doğru gevşedi.