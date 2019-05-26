İşsizlik ödeneği 31 Mayıs'ta yapılacak

Bakan Selçuk, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Selçuk, Ramazan Bayramı'nın 4 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödeme gününün 31 Mayıs'a alındığını duyurdu.
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Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananların, ödemelerini bayram öncesi alabileceğini belirten Selçuk, halkın her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Selçuk, ayrıca nüfus cüzdanlarıyla PTT şubelerine başvurularak, ödemelerin alınabileceğini belirtti.
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