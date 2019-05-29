Rusya ile Türkiye arasındaki tarım ürünü ticareti hacmi 1.2 milyar dolara yükseldi

Patruşev bu alanda ticaretin gelişmesinin iki ülkenin ilgili birimleri arasındaki işbirliğinin katkısı bulunduğunu söyledi. Nitekim Rusya nisan ayında Türkiye’den domates sevkiyatına yönelik kotanın 150 bin tona çıkarılmasına onay verdi. Son birkaç ay içinde iki su ürünleri firmasının daha Rusya’ya sevkiyatına izin verildi.
Bakanlar ayrıca Gelencik liman kontrol noktasındaki bakım çalışmalarından dolayı iş hacmi artabilecek Kavkaz limanı üzerinden Türkiye’den Rusya’ya sevkiyat imkânlarını ele aldı.
Patruşev, “Daha fazla yük gemisinin kabul edilebilmesi için Kavkaz limanının çalışma hacminin genişletilmesi üzerinde çalışılıyor. Böylece bu liman Gelencik limanının tam anlamıyla bir alternatifi olacak. Ayrıca Nisan 2019’dan beri Kavkaz limanı Türkiye’den getirilen domatesler için de açık” dedi.
Bakanlık Türkiye’den Rusya’ya ithal edilen başlıca ürünleri domates, diğer sebzeler, meyve ve balık olarak; Rusya’dan Türkiye’ye ithal edilen başlıca ürünleri de buğday, mısır ve ayçiçek yağı olarak sıraladı.
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