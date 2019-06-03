Benzinde indirim kararı: 9 kuruş

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ve İzmir'de ise 7.14 liradan 7.05 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirime gidilecek.
Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ve İzmir'de ise 7.14 liradan 7.05 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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