Dolar 5.80'in üzerinde, gözler PPK'da

Dolar/TL bu sabah 5.82 civarında seyrederken, piyasalar bugün açıklanacak olan TCMB'nin faiz kararına odaklandı.

ABD ile ilişkilere yönelik endişeleri artıran haber akışının etkisiyle dün tekrar yükselen dolar/TL bu sabah 5.82 civarında seyrederken, piyasalar bugün açıklanacak olan PPK kararına odaklandı.

Dün akşam 5.83 seviyelerinde dengelenen dolar/TL bu sabah 5.82 seviyelerinde.

Reuters'ın toplam 16 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 14 katılımcı politika faizinin yüzde 24 seviyesinde sabit tutulmasını beklerken, bir kurum politika faizinde 50 baz puan, bir katılımcı ise 75 baz puanlık indirim bekliyor.

Yılın tamamına ilişkin politika faizinde yapılacak indirim beklentisinin medyanı ise bir önceki ankete göre değişmeyerek 250 baz puan seviyesinde bulunuyor.