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14:55 12 Haziran 2019
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    banka, kredi, faiz

    KOBİ ve işletmelere 12 bankanın katılımı ile 25 milyar TL'lik destek

    © AA /
    Ekonomi
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    KOBİ'lere 12 bankanın katılımı ile 25 milyar TL'lik destek verilecek. Firmalara 5-50 milyon TL arasında kredi kullandırılacak.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ ve işletmeler için 25 milyar liralık destek paketi devreye alınacak. 'Ekonomi Değer Kredi Paketi' ile firma bazında ciroya göre 5-50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak.

    Berat Albayrak
    © AA / İsa Terli
    Albayrak: Kobi Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz ay açıkladığı İVME paketinden sonra, KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için bir destek daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ve 12 bankanın katılımı ile 25 milyar TL’lik destek devreye alınıyor.

    Yeni paket tıpkı İVME paketinde olduğu gibi enflasyon endeksli olacak ve TÜFE’deki düşüş kredi maliyetini de düşürecek. “Ekonomi Değer” Kredisi ismi ile devreye alınacak yeni paketin piyasalardaki rahatlamaya büyük katkı vereceği öngörülüyor.

    Bakan Albayrak daha önce, "Olumlu her gelişmeyi iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza yansıtmaya, sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz” sözü vermişti.

    Bu kapsamda son dönemde reel sektörü desteklemek amacıyla KOBİ Değer Kredisi, KOBİ Değer Kredisi-2 ve İVME Finansman Paketi gibi sektörü sevindiren paketler açıklanmıştı. Verilen sözlerin tek tek hayata geçtiğini gösteren yeni paket ile özellikle istihdama ve sanayi üretimine önemli destek sağlanmış olacak.

    AMAÇ FİNANSMAN YÜKÜNÜ AZALTMAK

    Berat Albayrak
    © AA / İsa Terli
    Albayrak, KOBİ'lere verilecek kredinin ayrıntılarını açıkladı
    12 bankanın katıldığı paketin en önemli amacı işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmek olacak. Paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı olacak. Ekonomi Değer Kredisi için, istihdam ve üretimin artırılmasında önemli role sahip 
    KOBİ ve KOBİ DIŞI tüm işletmeler kapsama alındı.

    Bankaların sunacağı kredi enflasyona endeksli değişken faizli olacak. Böylece, yakın zamanda düşmesi beklenen enflasyon oranları doğrultusunda, firmaların finansman maliyetleri de azalmış olacak.

    Aynı zamanda bankalar, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarını hedge etmiş olacak. Hem bankalar hem de işletmeler için büyük avantajlar sağlayan paket kapsamında TL nakit kredilerde faiz ve vade koşulları ise şöyle olacak:

    • 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4
    • 6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4.5.

    6 AYDA BİR ENFLASYON GÜNCELLENECEK

    Berat Albayrak
    © AA / Halil Sağırkaya
    Albayrak: Tahsil edilemeyen KOBİ alacakları devlet destekli sigorta havuzundan karşılanacak
    Faiz oranı hesaplanırken kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve kullandırım tarihinden itibaren 6 ayda bir güncellenecek.

    Ekonomi Değer Kredi Paketi ile firma bazında ciroya göre 5 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak.

    Bu kapsamda, reel sektöre toplam 25 Milyar TL tutarında finansman imkanı sağlanacak. Ekonomi Değer Kredisi Paketi’nin Toplam Azami Hazine Destekli Kefaleti 20 Milyar TL olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar TL’lik kısmının 0-125 milyon TL ciro aralığındaki işletmelere 12 Milyar TL’lik kısmının ise cirosu 125 milyon TL üstündeki İşletmelere tahsisi öngörülüyor.

    KATILAN BANKALAR

    Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Şekerbank, Eximbank.

    Etiketler:
    Faiz, Enflasyon, Ziraat Bankası, Berat Albayrak, İş Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, Eximbank, Şekerbank, Ekonomi, Destek, Türk Lirası, KOBİ, Hazine ve Maliye Bakanlığı
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