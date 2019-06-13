Dolar/TL kuru 5.90'ın üzerini test etti

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul seçimleri ve S-400 konusunun TL için başlıca risk unsurları olduğunu söyleyen bir bankacı, “Dolar/TL 5.91 seviyesini aşarsa yukarı hareketin devamı gelebilir” dedi.

Whireland Kıdemli Piayasa Analisti Micheal Ingram, Türk Lirası’nın jeopolitik ve ekonomik açıdan esen karşı rüzgârlardan etkileneceğini belirterek, TL’deki oynaklığın devam edeceğini söyledi. Faiz indirimi olduğu takdirde Türk Lirası’nın daha da zayıflayacağını vurgulayan Ingram, Türkiye’de gidişat aslında oldukça negatif ve ikinci çeyrekte bir daralma görebiliriz. Enflasyon da artabilir. Şu an maalesef dengeyi bulmak çok zor” dedi.

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı, 7 Haziran ile biten işlem haftasında 2.8 milyar dolar artarak 185.807 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı aynı dönemde altın hariç 2.6 milyar dolar arttı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Haziran haftasında 54,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 75.0 milyar dolardan 74.9 milyar dolara geriledi. Merkez’in toplam rezervleri, geçen hafta 826 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 968 milyon dolar artışla 20 milyar 517 milyon dolardan 21 milyar 485 milyon dolara yükseldi.