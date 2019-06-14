2014’ten beri ilk kez: Rusya’nın altın ve yabancı döviz rezervleri 500 milyar doları aştı

Rusya Merkez Bankası, ülkenin altın ve döviz rezervlerinin 502.7 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Böylece ülkenin uluslararası rezervleri 2014’ten beri ilk kez 500 milyar dolarlık seviyeye çıkmış oldu.

Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, 14 Haziran haftasının sonunda ülkenin altın ve döviz rezervleri yüzde 1.5 artarak 502 milyar dolara çıktı.

Rusya, böylece yaptırımlar nedeniyle düşen uluslararası rezervlerini 2014'ten bu yana ilk defa 500 milyar dolarlık seviyeye yükseltti.

Bu artışın başlıca sebebi olarak bütçe kanunu çerçevesinde düzenli şekilde alınan yabancı dövizler ve olumlu revalüasyon gösterildi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Rezervlerin 500 milyar dolarlık hedef seviyede bulunması kriz senaryolarına karşı yeterli. Rezervlerimizi daha da artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin dış risklere karşı güvende olması için 500 milyar dolarlık hedef göstermişti.