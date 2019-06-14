2014’ten beri ilk kez: Rusya’nın altın ve yabancı döviz rezervleri 500 milyar doları aştı

Rusya, böylece yaptırımlar nedeniyle düşen uluslararası rezervlerini 2014'ten bu yana ilk defa 500 milyar dolarlık seviyeye yükseltti.
Bu artışın başlıca sebebi olarak bütçe kanunu çerçevesinde düzenli şekilde alınan yabancı dövizler ve olumlu revalüasyon gösterildi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Rezervlerin 500 milyar dolarlık hedef seviyede bulunması kriz senaryolarına karşı yeterli. Rezervlerimizi daha da artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin dış risklere karşı güvende olması için 500 milyar dolarlık hedef göstermişti.
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