BDDK: Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz iddiaları gerçeği yansıtmıyor

BDDK, 50'den fazla kişiye dava açıldığı haberini yalanladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Söz konusu haber ile ilgili olarak Kurumumuzun 14.08.2018 tarihli suç duyurusu ile 'itibarın zedelenmesi' suçunu işleyen Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç isimli kişiler ile tespit edilecek diğer sorumlular hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Sonuç olarak, Kurumumuzun söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dâhil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

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