Kurucu ortağından Facebook'un kripto parasına eleştiri: Kontrolü özel şirketlere devredebilir

Facebook'un kurucularından Chris Hughes, Financial Times'daki köşe yazısında sosyal medya devi tarafından bu hafta tanıtılan kripto para Libra'yı eleştirdi.

Hughes, büyük şirketler yeni kripto para idaresine başladığında merkez bankaları ile tüketiciler arasında oluşabilecek 'yeni bir parasal otorite' uyarısında bulundu.

Facebook kurucu ortağı, Libra'nın diğer kripto paralardan farklı olduğunu, çünkü diğer para birimlerine çıpalı bir 'stablecoin' olduğunu ifade etti.

'YIKICI GÜCÜNÜ HAFİFE ALMAYIN'

Libra'nın kontrolü merkez bankalarından Visa, Uber ve Vodafone gibi özel şirketlere devredebileceğini ifade eden Hughes, dolar ve euroya dayalı yeni kripto paranın istikrarsız yerel paraları zayıflatabileceğinin altını çizdi.

Hughes, düzenleyici kurumlara hızlı bir şekilde harekete geçmeleri ve Libra'nın yıkıcı gücünü hafife almamaları çağrısında bulundu.