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10:18 25 Haziran 2019
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    Derlüks halka arz ediliyor

    © Fotoğraf : Derlüks
    Ekonomi
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    Borsa İstanbul'da bir süredir düşen halka arz sayısı 2019 yılında tekrar yükselmeye başladı. Smartiks ve CEO Event Medya'nın ardından Emiliano Zapata markasıyla bilinen Türkiye'nin önde gelen deri ve tekstil üreticisi Derlüks 2.66 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilecek.

    Borsa İstanbul, ilk çeyreğinde yaptığı ralliyle 120 bin puanı gördüğü 2018 yılını yüzde 20.86 düşüşle 91 bin 270 puan ile kapatmıştı. 

    Safkar ve Trabzon Limanı ile başlayan halka arzları bu dönemde EnerjiSA ve Liv Hospital ile Medical Park gibi hastaneleri bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri'nin halka arzı takip etti. Mayıs 2018'de borsaya gelen Kafein Yazılım sonrası ise yaklaşık 1 yıllık nadas dönemi var.

    Faik Öztrak
    © AA / Volkan Furuncu
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    Yaz aylarında baş gösteren kurdaki yükseliş ve ekonominin makro göstergelerindeki bozulmanın yavaş yavaş toparlanmasıyla borsa da kendine gelmeye başladı. Yıl içerisinde 83 bine kadar inen BIST-100 endeksi 95 bin üzerinde seyrederken halka arzlar da artıyor.

    Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberine göre Smartiks Yazılım ve CEO Event Medya'nın ardından Emiliano Zapata markasıyla bilinen deri ve tekstil sektörünün önemli oyuncusu Derlüks, 27-28 Haziran 2019 tarihlerinde 'Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi' ile BİAŞ Birincil Piyasa’da halka arz olacak.

    2.66 TL sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz olacak olan Derlüks Deri, 2002 yılında kuruldu ve 2017 yılında grubunda en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek "İhracat altın ödülü", geçen yıl da ilk 5 arasına girerek platin ödülü almıştı.

    2018 yılında 18.332.982 TL FAVÖK performansı sergileyen şirket 3.612.724 TL net kar elde etmişti. Derlüks, 2016 yılında kendi markası olan Emiliano Zapata‘ya ek olarak, Avrupa ve Amerika’nın dünyaca tanınmış firmalarına olan Balmain, Yves Salomon, Tara Jarmon, Tigha, Sies Marjan, Barbara Bui, Humanoid gibi uluslararası markalara fason üretim yapmaya başlamıştı.

    TOPLANAN PARAYLA FİNANSMAN GİDERLERİ KAPATILACAK

    Borsa İstanbul
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Ağırlıklı olarak döviz krediyle finansman sağladığını belirten Derlüks, mayıs ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında enflasyonist ortam, kur sıçramaları ve istikrarsızlığına atıfta bulunarak şirketin finansal kaynaklara erişimi ve daha kurumsal bir yapıya bürünerek markalaşma potansiyelini ortaya çıkarmak adına Borsa İstanbul'da halka arz gerçekleştirecek.

    Halka arzdan tahmini olarak 25 milyon TL'ye yakın gelir hedefleyen Derlüks, bu gelirin yine yaklaşık 19 milyonluk kısmıyla finansal borçlarını kapatacak ve kalan döviz bazlı borçlarını hedge edecek. Bu amaçla 2 milyon liranın vadeli döviz piyasalarında kullanılması hedefleniyor.

    Geriye kalan 3 milyon liralık kısmın ise iş geliştirme planlarına ayrılması bekleniyor. 3.100 m2 şirket merkeziyle, yılda 85 bin adete yakın üretim yapan Derlüks dağıtılabilir kârın yüzde 35'lik kısmıyla temettü ödemeyi planlıyor.

    Etiketler:
    Derlüks, Halka arz, deri, Borsa İstanbul
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