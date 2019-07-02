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13:21 02 Temmuz 2019
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    ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat

    Haziran ayında ihracat da ithalat da azaldı

    © AFP 2019 /
    Ekonomi
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    Haziranda Genel Ticaret Sistemi dikkate alındığında ihracat yüzde 14.86 azalarak 11 milyar 597 milyon dolar, ithalat yüzde 22.81 azalışla 15 milyar 86 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

    Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle haziranda Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat yüzde 14.86 azalarak 11 milyar 597 milyon dolar, ithalat yüzde 22.81 azalışla 15 milyar 86 milyon dolar oldu.

    Ruhsar Pekcan
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Pekcan: Türkiye ihracatta mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı
    Bakanlığın, haziran ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

    Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre, ihracat 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.21 azalarak 11 milyar 89 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 22.68 düşüşle 14 milyar 265 milyon dolara geriledi. GTS'ye göre ise ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.86 azalarak 11 milyar 597 milyon dolara, ithalat yüzde 22.81 azalışla 15 milyar 86 milyon dolara düştü.

    Dış ticaret hacmi bu dönemde ÖTS'ye göre yüzde 19.19 azaldı ve 25 milyar 354 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre ise yüzde 19.55 düşüşle 26 milyar 683 milyon dolar olarak belirlendi.

    DIŞ TİCARET AÇIĞI DÜŞTÜ

    Dış ticaret - liman
    © AA /
    Dış ticaret açığı 1 milyar 838 milyon dolara geriledi
    Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 42.50 düşüşle 3 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. GTS'ye göre ise yüzde 41.1 azalışla 3 milyar 489 milyon dolar seviyesine indi.

    İhracatın ithalatı karşılama oranı da Haziran 2018'de yüzde 70.1 iken bu yılın aynı ayında ÖTS'ye göre yüzde 77.7'ye çıktı, GTS'ye göre ise bu oran yüzde 69.7 iken yüzde 76.9 olarak kayıtlara geçti.

    ÜLKELERE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

    ÖTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 75 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 684 milyon dolarla İngiltere ve 639 milyon dolarla Fransa izledi.

    ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat
    © AFP 2019 /
    Dış ticaret açığı yüzde 64 azaldı: İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırayı aldı
    En fazla ithalat ise 1 milyar 543 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 275 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 193 milyon dolarla Almanya takip etti.

    GTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 152 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 711 milyon dolarla İngiltere ve 657 milyon dolarla Fransa izledi.

    En fazla ithalat ise 1 milyar 581 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 351 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 330 milyon dolarla Almanya izledi.

    Gümrük idareleri tarafından haziranda tahsil edilen vergiler, 11 milyar 302 milyon lira oldu.

    Etiketler:
    GTS, Fransa, İngiltere, Çin, İhracat, İthalat, Rusya, Almanya, Türkiye, Ticaret Bakanlığı
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