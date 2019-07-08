Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

Türk Lirası, görev süresi 2020'de dolacak olan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınarak yerine yardımcısı Murat Uysal'ın atanmasının ardından haftaya keskin değer kayıpları ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Çetinkaya'yı görevden alırken, basında yer alan haberlere göre 'defalarca faiz indirmesi gerektiğini' söylediklerini ancak kendisinin gereğini yapmadığını ifade etti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre cuma günü 5.6345'ten kapanan dolar/TL gece 5.8245 ile 25 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldikten sonra bu sabah 5.75'in üzerinde işlem görüyor.

6.50'nin üzerinde çıkan euro/TL ise şu sıra 6.46'ın hemen üzerinde yer alıyor.